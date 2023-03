Idosa é presa após enterrar cachorro vivo em Minas Gerais; veja vídeo do resgate

Uma idosa foi presa em flagrante em Planura, em Minas Gerais, após enterrar um cachorro vivo.

A tutora notou um espaço com terra fofa e começou a cavar com uma enxada até encontrar seu cão. Ela contou que chegou a ser abordada pela idosa, que reclamou do barulho do animal.

A idosa, por sua vez, disse que não conseguiu dormir por causa dos latidos e que, por isso, havia cavado um buraco no quintal e enterrado o cachorro.

Agora, ela responderá por maus-tratos contra animais. A Polícia Civil disse que a investigação continuará.

Gravação

Um vídeo que circula as redes sociais mostra o momento em que a tutora acha o cachorro e o tira da terra. Na gravação, é possível ouvir uma pessoa contando que passou a noite procurando pelo animal.

Assista aqui:

