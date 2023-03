Cidade de São Paulo tem pontos de alerta e atenção para alagamentos; veja o que diz o CGE

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo colocou pontos da cidade em estados de alerta e atenção para alagamentos por conta das chuvas desta sexta-feira (10).

A subprefeitura de Santo Amaro está em estado de alerta desde as 14h41 devido ao transbordamento do Córrego da Rua Jaime de Oliveira Souza, esquina com a Avenida Nações Unidas, próximo à Avenida Interlagos.

Na mesma classificação se encontra, desde as 14h30, a subprefeitura de Itaquera, na Rua Cunha Porã, devido à iminência de transbordamento do Rio Verde.

Toda a cidade está em estado de atenção para alagamentos desde às 13h - zonas Norte, Leste, Sul, Sudeste, Oeste e Centro, além das marginais Pinheiros e Tietê.

O que esperar para as próximas horas

As áreas de instabilidade formadas pelo calor e pela alta disponibilidade de umidade na atmosfera continuam atuando na cidade. Conforme imagens do radar meteorológico do CGE, chove forte com potencial para granizo na Zona Norte nas subprefeituras de Santana/Tucuruvi, Vila Maria/Guilherme. Na Zona Leste, as precipitações afetam principalmente Penha e Cidade Tiradentes. Chove forte também na Zona Sul, em Parelheiros e Cidade Ademar, e no Centro.

As próximas horas seguem com tempo instável, com chuvas variando de intensidade com lento deslocamento até as primeiras horas da noite. Há potencial para alagamentos e rajadas de vento e transbordamentos.

Confira medidas para amenizar os efeitos dos alagamentos:

Evite transitar em ruas alagadas;

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas.

