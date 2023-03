Shopping cobrou estacionamento para liberar carros durante incêndio, denuncia cliente

O Shopping Rio Anil, em São Luís, no Maranhão, teria cobrado o pagamento do estacionamento para liberar os carros durante incêndio na tarde da última terça-feira (7). O fogo deixou duas pessoas mortas e pelo menos 13 feridas.

A denúncia foi feita por Joel Castro ao site de notícias “UOL”. O maranhense mostrou o comprovante no valor de R$ 9 referente ao estacionamento à reportagem. O pagamento foi efetuado às 16h14 - as chamas tiveram início por volta das 16h.

Joel explicou que foi necessário apresentar o comprovante de pagamento para liberar a cancela. Ele disse que chegou a questionar os funcionários do shopping se havia algum procedimento para situações de emergência como aquela, mas teria sido ignorado.

O “UOL” divulgou que questionou o estabelecimento a que horas as cancelas foram liberadas, mas não obteve retorno.

O incêndio

O incêndio em uma sala de cinema do shopping Rio Anil aconteceu na tarde de terça-feira (7), provocando o desespero de clientes.

Os feridos foram socorridos e levados para hospitais da região, sendo que nove pessoas foram encaminhadas para unidades de saúde da rede pública e quatro para a rede privada, conforme a Secretaria de Estado de Saúde.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e logo fez o controle das chamas. Durante o rescaldo, dois corpos foram encontrados entre os escombros.

O Rio Anil Shopping lamentou o ocorrido e disse que “mobilizou todos os esforços necessários para prestar assistência e solidariedade às vítimas, suas famílias e demais clientes.”

O shopping informou que a brigada “agiu imediatamente no socorro às vítimas e combate aos focos de incêndio, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros.”

Por fim, o centro de compras disse que “está trabalhando em conjunto com os órgãos competentes para apurar as causas do incidente.”

No Twitter, o governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), se solidarizou com os feridos, e afirmou que os culpados serão “punidos com o rigor da lei”.

LEIA TAMBÉM: