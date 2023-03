‘Pedrinho Matador’ teve garganta cortada por homem com máscara de ‘Coringa’, diz testemunha

A Polícia Civil segue investigando a morte de Pedro Rodrigues Filho, de 68 anos, conhecido como “Pedrinho Matador”, que foi baleado enquanto estava na frente da casa de parentes em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, no último dia 5. Conforme a corporação, o homem também teve o pescoço cortado com uma faca de cozinha. Uma testemunha relatou durante o registro da ocorrência que um suspeito que usava uma máscara de “Coringa” tentou degolar o serial killer.

A ação do criminoso foi semelhante a uma cena do filme “Coringa”, lançado no Brasil em outubro de 2019, quando o personagem principal, interpretado pelo ator Joaquim Phoenix, mata e degola uma pessoa.

Ainda conforme o relato da testemunha, Pedrinho estava sentado em uma cadeira na calçada da casa, segurando uma criança no colo, quando um Volkswagem Gol preto se aproximou e dois suspeitos armados desceram. Um deles mandou uma mulher levar a criança para dentro da residência e, logo depois, tiros foram disparados.

Pedrinho foi atingido pelos disparos e caiu. Em seguida, o bandido que usava a máscara de “Coringa” se aproximou com a faca e cortou o pescoço do serial killer.

Serial killer 'Pedrinho Matador' foi morto a tiros e teve o pescoço cortado, em Mogi das Cruzes, na Grande SP (Reprodução/Basílio Magno/TV Diário)

Ambos os suspeitos fugiram após o crime e, até a manhã desta quinta-feira (9), não tinham sido identificados e presos. O caso segue em investigação como homicídio qualificado no Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes.

O carro preto usado pelos assassinos foi encontrado abandonado na Estrada da Cruz do Século. Ele foi apreendido e passa por perícia. A polícia também recolheu o celular de “Pedrinho Matador” para ver se encontra alguma mensagem que possa levar a autoria do homicídio.

Mais de cem mortes

“Pedrinho Matador” foi condenado por dezenas de assassinatos, que começaram a ser cometidos na década de 1970. O primeiro crime ocorreu quando ele ainda tinha 14 anos, em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, quando ele matou a tiros o então prefeito da cidade.

Depois disso, o homem não parou mais de cometer assassinatos. Na ficha criminal dele constam 71 homicídios, mas ele afirmava ter sido responsável por mais de cem mortes, muitas delas dentro da cadeia.

'Pedrinho Matador' dizia ter matado mais de cem pessoas (Reprodução)

Em entrevista ao programa “Fantástico”, da TV Globo, em 1996, quando ainda cumpria pena, “Pedrinho Matador” disse que “sempre foi um assassino” e que não se arrependia dos crimes. Entre as tatuagens que ele exibia, estava a frase: “Mato por prazer”. Na mesma época, ele afirmou que matou o próprio pai e que “arrancou” o seu coração.

Depois que foi solto, em 2017, ele passou a postar sua rotina nas redes sociais e também ajudou a escrever livros que contam a sua história. Agora, queria ser conhecido como “Pedrinho Ex-Matador”.

Vídeos relembrando a infância

Dias antes de ser morto, “Pedrinho Matador” publicou uma série de vídeos em suas redes sociais, nos quais revelava estar em Mogi das Cruzes. Atualmente, ele morava em Itanhaém, no litoral paulista, mas estava na cidade para resolver “problemas pessoais”, como disse na publicação abaixo:

“Eu tive que fazer urgentemente essa viagem para Mogi por uma questão de uma responsabilidade que eu tive que resolver mesmo. Tem coisa que a gente não pode nem falar, porque é coisa da gente, né?”, disse.

Em outro vídeo, ele relembrou como foi sua infância em Mogi das Cruzes e celebrou o reencontro com amigos antigos.

“Aqui, já tomei tiro, já fui preso (...). Não tinha nada de muro, eu corria por aqui tudo da polícia (...). Eu morava no meio do mato, na beira do rio. Agora, eu tô legal, ‘firmão’. Queria mostrar esse pedacinho pra vocês”, disse ele no vídeo abaixo:

Na ocasião, ele estava próximo ao local onde morava um de seus primos e mostrou um pé de limão, que ele afirmou ter sido ele mesmo quem plantou. “Eu que plantei. Uma mudinha desse tamanho e olha como está!”.

Ele continuou a mostrar casas de parentes e amigos e falou sobre como era o policiamento na região quando ele era jovem. “Antigamente, era pouca polícia, pessoal. Usava 38 [calibre de revólver] só, não podia usar fuzil, não tinha helicóptero”, relembrou.

LEIA TAMBÉM: