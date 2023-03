Mulher fica presa em carro submerso durante alagamento e morre em Moema, na Zona Sul de SP

Chove chuva! - Várias ruas de #Moema estão #alagadas, assim como no #Itaim. É o caso da Brigadeiro Haroldo Veloso, perto do #ParquedoPovo. Córrego do Sapateiro, no #Ibirapuera, transbordou. Toda a cidade em estado de alerta!#CETSP #transitoaovivo #transitoSP #chuva #alagamentos pic.twitter.com/e8S5NaC1iE