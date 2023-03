Lotofácil 2758: veja as quinze dezenas sorteadas nesta quinta-feira

Os apostadores que acertarem os quinze números sorteados pela Caixa Econômica Federal para a Lotofácil nesta quinta-feira (9) devem levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Confira os números do concurso 2758 da Lotofácil:

01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24

LEIA TAMBÉM: Acumulada, Quina paga R$ 6 milhões; confira os números

Capital e interior

Dos quatro ganhadores do prêmio da Lotofácil de ontem, dois são de São Paulo, um da capital e outro de Americana, no interior do estado. Os outros dois são de Florianópolis, em Santa Catarina, e Juiz de Fora, em Minas Gerais. Cada um dos felizardos colocou no bolso R$ 305.993,76.

Dupla Sena retorna com prêmio de R$ 200 mil

O prêmio para quem acertar o primeiro sorteio da Dupla Sena nesta quinta-feira é de R$ 222 mil, de acordo com a Caixa. Para o segundo sorteio, o prêmio está estimado em R$ 46 mil.

Confira os números da Dupla Sena:

1º sorteio

22, 29, 42, 46, 48, 50

2º sorteio

02, 03, 09, 11, 20, 35