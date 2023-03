Defesa de Dani Alves aposta fichas no exame psicológico da vítima antes de ir a julgamento

Após ter seu recurso para liberdade provisória negado, a defesa do jogador brasileiro Dani Alves pretende uma última cartada antes do julgamento, cuja data prevista é ainda neste ano, e solicitou que o legista do tribunal que fará exame psicológico na vítima seja acompanhado por um perito contratado pela defesa.

A solicitação feita pelo advogado Cristóbal Martell, de concentrar a defesa no exame foi considerada incomum pela Justiça espanhola e tem como objetivo atingir a credibilidade da jovem e reforçar a tese de que não houve estupro, mas sexo consentido.

Os advogados queriam também que o exame psicológico fosse gravado, mas o pedido foi negado e um recurso foi impetrado.

Uma estratégia na mesma linha foi usada em recurso anterior no qual o advogado argumentava que o exame médico tinha mostrado que a vítima não tinha ferimentos condizentes com estupro violento (relação sexual seca ou à força), ou seja, a lubrificação da vítima era prova de que ela teria concordado com o ato.

Especialistas, porém, afirmaram que a presença de lubrificação não quer dizer que a vítima estava excitada na hora da relação sexual.

Enquanto aguarda o julgamento, o jogador Dani Alves segue preso na penitenciária Brians 2, em Barcelona, uma vez que seu pedido de liberdade provisória foi negado. A promotoria alegou na Justiça que se fosse solto o jogador poderia facilmente fugir do país, pois possui poder econômico para isso, e se voltasse ao Brasil estaria livre, já que a Espanha não tem acordo de extradição com o Brasil.

Ex-mulher disse que ele é inocente

A ex-mulher de Dani Alves, Dinorah Santana, deu entrevista ao programa Ana Rosa, do canal espanhol Telecinco, e disse que não há nada que incrimine o jogador.

“Que justiça estamos fazendo? Não há nada que o incrimine. Dani não é estuprador, como ele está preso? A vida toda ele teve sua imagem impecável, porque ele é uma pessoa impecável”, disse.