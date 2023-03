De novo? Trens voltam a se chocar no Monotrilho de São Paulo; entenda o que aconteceu desta vez

Trens voltam a bater no monotrilho de São Paulo (Reprodução/TV Globo)

Dois trens da linha 15-Prata do Monotrilho, do Metrô de São Paulo, colidiram na madrugada desta quinta-feira (9). Esta é a segunda vez em 24 horas que um acidente do tipo acontece. Na madrugada de ontem (8), duas composições da mesma linha se chocaram, o que provocou muitos transtornos aos passageiros.

A segunda batida aconteceu quando funcionários trabalhavam para separar justamente os trens que colidiram ontem. A circulação foi normalizada às 6h, segundo a administração do Metrô. Não houve novos danos aparentes e ninguém ficou ferido.

Em entrevista ao “Bom Dia SP”, da TV Globo, o gerente de Operações do Metrô, Antônio Márcio, afirmou que a colisão de ontem danificou as cabines, o que pode ter ocasionado o novo incidente.

Vale dizer que ônibus gratuitos do sistema Paese vão operar em conjunto com a linha 15-Prata na manhã desta quinta-feira.

Colisão de ontem

A batida da última quarta-feira entre os dois trens da linha 15-Prata ocorreu às 4h30 entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto, interrompendo o tráfego de composições durante toda a manhã e afetando 115 mil pessoas.

De acordo com Antônio Márcio, a colisão foi frontal porque uma das composições vinha na contramão: “Agora a gente precisa analisar e entender o porquê isso aconteceu”, disse gerente de Operações do Metrô. Uma investigação foi aberta.

Ninguém se feriu gravemente no acidente de ontem. Apenas um dos condutores disse que estava com dor no braço e foi encaminhado ao hospital, disse Antônio Márcio.

