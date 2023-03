CGE coloca São Paulo em estados de atenção e alerta para alagamentos

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo colocou a cidade em estados de atenção e alerta para alagamentos por conta das fortes chuvas na tarde desta quinta-feira (9).

Estão em estado de atenção desde às 14h as zonas Norte, Oeste, Sudeste, Sul, Leste, Centro, além das marginais Tietê e Pinheiros.

Já a subprefeitura de Vila Prudente - Avenida Luís Inácio Anhaia Melo, esquina com a Avenida Salim Farah Maluf - está em estado de alerta desde às 14h48. Deve-se evitar a região do Córrego Mooca.

O extravasamento do Córrego Oratório também colocou em estado de alerta a subprefeitura de Sapopemba - Travessa Hilarion Quintana com a Rua Julipeira, às 15h30.

Tempo instável

As áreas de instabilidade vindas do interior, formadas pela aproximação de um sistema frontal pelo oceano atuam na Capital. Conforme imagens do radar meteorológico do CGE, chove forte em toda a Zona Oeste, no Centro, na Zona Norte em Casa Verde e Freguesia do Ò.

Na Zona Leste, nas subprefeituras da Mooca e Aricanduva/Formosa, chove forte com potencial para granizo. O mesmo quadro é observado na Zona Sul, em Cidade Ademar.

O tempo segue instável nas próximas horas com chuva forte atuando de forma isolada e lenta. Há potencial para alagamentos, transbordamentos e rajadas de vento.

Confira medidas para amenizar os efeitos dos alagamentos:

Evite transitar em ruas alagadas;

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas.

LEIA TAMBÉM: