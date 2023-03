Ator que estava desaparecido é achado morto em SP; ele teria saído para encontro marcado em app

O ator Yago Henrique França, de 29 anos, que estava desaparecido, foi encontrado morto na tarde de terça-feira (7) em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. De acordo com a ocorrência, ele tinha saído de casa em São Bernardo, no ABC Paulista, para um encontro marcado em um aplicativo de relacionamento e não voltou mais. Amigos suspeitam que ele pode ter sido vítima de homofobia.

Yago tinha sido visto pela última vez no dia 27 de fevereiro, quando saiu para o encontro. Como não voltou para casa e não deu mais notícias, seu pai, Mario Adilson França, procurou a polícia e registrou o desaparecimento no dia seguinte.

Uma campanha chegou a ser feita nas redes sociais do ator pedindo informações sobre o paradeiro dele. No entanto, a polícia encontrou um corpo carbonizado e suspeitou que fosse de Yago. A mãe do rapaz, Simone Garcia França, esteve no Instituto Médico Legal (IML) e fez o reconhecimento.

“Reconheci meu filho logo que vi o rosto, a barba e as tatuagens. Sabia as tatuagens que ele tinha, vi a tatuagem do braço, da perna, e como uma mãe não vai reconhecer seu filho?”, a mulher em postagem nas redes sociais.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, o caso foi registrado como “morte suspeita” e é investigado pela Delegacia de Itapecerica da Serra. O distrito policial solicitou perícia e exame necroscópico da vítima.

Homofobia

Também nas redes sociais, amigos de Yago levantaram a suspeita de que ele possa ter sido vítima de homofobia. Em seu perfil no Instagram, o rapaz se apresentava como ator, drag queen e tarólogo.

Em 2021, Yago participou do concurso Drag Nights, performando como Amélia Lovett.

