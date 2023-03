VÍDEOS: Colisão entre trens paralisa Linha-15 Prata do Monotrilho; passageiros enfrentam caos

Uma colisão entre dois trens da Linha 15-Prata do Monotrilho, do Metrô de São Paulo, ocorrida na madrugada desta quarta-feira (8), provoca muitos transtornos aos passageiros. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os veículos danificados e muita aglomeração nas estações (assista abaixo). Para a retirada das composições, às 7h, a operação foi totalmente interrompida entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto.

Novo vídeo da colisão de trens do monotrilho da Linha-15-Prata do Metrô na região de Sapopemba. pic.twitter.com/ILeXAlkCV5 — Diário da CPTM 🚂 (@DiariodaCPTM) March 8, 2023

O presentão de dia da mulher é não conseguir ir pra faculdade por causa do monotrilho 🤡 https://t.co/KBCgbFnTtg — Manuh da promotoriah ★⚖️ (@ManoelaNz) March 8, 2023

O Metrô informou que acionou 30 ônibus do sistema Paese para prestar o auxílio aos passageiros, mas ainda assim os usuários reclamam de muita fila e demora para conseguirem seguir viagem.

Nenhum funcionário se feriu no incidente, segundo o Metrô, já que trens da linha 15-Prata têm operação autônoma, ou seja, sem a presença de um condutor.

O Metrô destacou, ainda, que as causas da colisão serão apuradas. Confira abaixo a íntegra da nota do órgão:

“Por volta das 4h30, fora da operação comercial, durante o posicionamento dos trens ao longo da Linha 15-Prata, duas composições se chocaram levemente entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto. Nenhum funcionário se feriu neste incidente. O Metrô já iniciou apuração para saber o motivo desta colisão. O Paese foi acionado (30 ônibus) para atender aos passageiros ao longo de toda Linha 15-Prata. A operação dos trens na Linha 15-Prata acontece, desde às 5h10, entre as estações Vila Prudente e Vila União. No trecho entre as estações Jardim Planalto e Jardim Colonial, neste momento, não há circulação de trens e os passageiros são atendidos apenas pelo PAESE.”

Veja abaixo a repercussão na web sobre os problemas na Linha 15-Prata:

proibido ser feliz na zona leste

toda hora esses acidentes acontecem vsf https://t.co/A5lowTTHgO — LM (@leticimaia) March 8, 2023

Situação de momento na estação Sapopemba na linha 15 prata onde dois trens do Metrô ( monotrilho 🚝 ) colidiram.



Ônibus do sistema PAESE lotados e filas imensas.



Bom dia pra quem? 😩 pic.twitter.com/cCo2NXzJjc — São Paulo Sobre Trilhos 🚈 (@SPSobreTrilhos) March 8, 2023

Linha 15 prata do Metrô com estações fechadas, trem batido e ônibus do sistema PAESE acionados.

Vídeo @hiltonsilva633 pic.twitter.com/T2B8XVSf3X — São Paulo Sobre Trilhos 🚈 (@SPSobreTrilhos) March 8, 2023

05:24

A Linha 15 - Prata do Metrô está operando PARCIALMENTE entre as estações VILA PRUDENTE e VILA UNIÃO.



Devido a falha com trem, o trecho entre as estações VILA UNIÃO e JARDIM COLONIAL está sendo atendido por Ônibus gratuitos do sistema PAESE pic.twitter.com/Q1or4VioJj — São Paulo Sobre Trilhos 🚈 (@SPSobreTrilhos) March 8, 2023

Colisão de trens do Monotrilho da Linha 15-Prata.



📸@Gihfigueirah pic.twitter.com/TDeKPCHZRR — Diário da CPTM 🚂 (@DiariodaCPTM) March 8, 2023

daqui a pouco o homem aranha vai tá assim pra salvar o monotrilho da linha 15 prata pic.twitter.com/0cidg1rRR4 — 🫀 = 🎶 (@olilover_) March 8, 2023

Acidente linha 15 Prata,Sapopemba.

PAESE foi acionado para atender o cidadão.

Dois trens bateram de frente qdo faziam manobras de reposicionamento.

Como assim?

Dois trens no mesmo trilho?

Metrô de novo com problemas?

É necessário investigar problemas recorrentes no transporte. pic.twitter.com/9Ew9792MJY — Lidia (@LidiaConta) March 8, 2023

Sai de casa mais cedo para pagar horas e vou ficar devendo mais. VSF LINHA 15 PRATA🤡🤡🤡🤡🤡 @SPSobreTrilhos — @Doougb (@doougb2001) March 8, 2023

O usuário do monotrilho da linha 15 Prata não tem paz né? — Menino Igor 🛸 (@igorsalhaes) March 8, 2023