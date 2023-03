Vídeo: parte do teto desaba em Shopping de Osasco

Uma porção do teto do Osasco Plaza Shopping, em Osasco, desabou na tarde desta quarta-feira na área próxima da praça da alimentação, segundo o Corpo de Bombeiros.

De acordo com os bombeiros, o desabamento provocou a queda de um carro que estava no piso superior e jogou estilhaços em pessoas que estavam na praça de alimentação.

Oito viaturas foram deslocadas para atender ao chamado. Ainda não há informações sobre as vítimas. Veja o vídeo do momento do acidente:

O momento exato que o teto do Osasco Plaza desaba. Não sei quem é o autor do vídeo. #Osasco #osascoplazashopping pic.twitter.com/OVyna8rd51 — Fabio Dorneles (@fabdorneles) March 8, 2023

Explosão em 1996

O shopping onde houve o vazamento é o mesmo que registrou uma explosão em dutos de gás em 1996, véspera do Dia dos Namorados, deixando 42 mortos.