VÍDEO: Bombeiros usam helicóptero para resgatar mulher que sumiu durante trilha, no ABC Paulista

O Corpo de Bombeiros conseguiu localizar Cecília Nunes Siqueira, de 30 anos, que desapareceu enquanto fazia uma trilha na Serra do Mar, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A jovem estava em uma área de mata e começou a gritar ao ouvir a aproximação dos socorristas, na terça-feira (7). Foi preciso o uso de um helicóptero para que ela fosse içada por uma corda (veja no vídeo abaixo).

Um vídeo do Corpo de Bombeiros mostra o resgate de Cecília Nunes, a trilheira de 30 anos que tinha desaparecido na Serra do Mar, em São Bernardo do Campo, na Grande SP, e que foi encontrada na manhã desta terça-feira (7).#SP #SPNoticias



📸Divulgação/PMESP

📝G1 SP pic.twitter.com/ZQ6hZIWwqt — São Paulo Notícias (@_SPNoticias) March 8, 2023

Cecília era procurada desde a manhã de domingo (5) depois de sumir durante uma trilha. De acordo com o boletim de ocorrência, ela estava acompanhada por um policial militar. O homem disse que ambos fazem parte de um grupo de WhatsApp, no qual trilheiros trocam experiências e marcam passeios.

Assim, por volta das 6h de domingo, os dois se encontraram no Terminal Ferrazópolis e eles seguiram para a trilha. Eles já tinham caminhado por um trecho quando, por volta das 11h50, a mulher disse que precisava urinar e deixou os pertences com o parceiro, inclusive o celular.

Como ela demorou, o PM decidiu procurá-la. Depois de 1 hora sem achar nenhuma pista do paradeiro dela, o homem acionou o Corpo de Bombeiros, que iniciou as buscas pela trilheira.

Ela foi encontrada na manhã de terça-feira em uma área de difícil acesso, por isso foi necessário o uso do helicóptero para o resgate. Em seguida, Cecília foi levada para um hospital, onde foi medicada e liberada. Ela não estava ferida.

Uma irmã de Cecília confirmou que a jovem fazia trilhas com frequência. No entanto, a família não sabia que ela tinha saído para a atividade no dia em que sumiu.

LEIA TAMBÉM: