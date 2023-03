Um quinto de toda a população feminina brasileira mora em São Paulo, aponta levantamento

A população feminina do Estado de São Paulo é formada por 23 milhões de mulheres e corresponde a mais da metade de toda a população paulista (51%) e 21% em relação a população feminina brasileira. Os dados são do levantamento “Perfil da Mulher Paulista: demografia, escolaridade, trabalho e renda”, publicado pela Fundação Seade do governo de São Paulo.

Em 2040, a população feminina deve atingir seu pico no Estado e passará a ser de 24 milhões e meio, decrescendo a partir de então, resultado da interação entre os níveis decrescentes de fecundidade e migração com o acréscimo da esperança de vida.

Além disso, o estudo mostra que a origem das mães paulistas é diversa. Em 2021, 23% das mulheres paulistas que foram mães eram baianas, mineiras, pernambucanas, alagoanas, paranaenses e estrangeiras. As demais eram naturais de São Paulo (77%).

No mesmo período, mulheres negras (pretas e pardas) representaram 37% do total de mulheres no Estado.

Educação e trabalho

As mulheres paulistas possuem maior nível de escolaridade que os homens, visto que a proporção de mulheres que concluíram o Ensino Superior supera a de homens nas faixas até 54 anos. Na faixa de 25 a 34 anos, nota-se a maior diferença: 34% das mulheres completaram o Ensino Superior para 27 % dos homens. Em 2022, 36% de mulheres com 25 anos ou mais concluíram o Ensino Médio e 26% o Ensino Superior.

Em 2021, 31% das mulheres de 18 a 24 anos não estudavam nem trabalhavam. Além disso, o mercado de trabalho não apresenta condições favoráveis às mulheres negras, tendo em vista que a taxa de desemprego de mulheres negras (14,2%) no Estado, no final de 2022, é mais que o dobro do que a dos homens não-negros (5,8%) e, também, maior que das mulheres não negras (9,0%).

O rendimento por hora das mulheres negras é de R$13,86, metade daquele dos homens não-negros (R$ 27,15). Já o rendimento das mulheres não negras (R$ 22,09) é maior que das mulheres negras e também dos homens negros (R$ 15,65).

No 3º trimestre de 2022, mulheres do Estado de São Paulo representam 33% dos empregadores (369 mil) e 38% dos trabalhadores por conta própria. Entre as empregadoras, 337 mil (91%) têm empreendimento formal. As 824 mil trabalhadoras (39%) por conta própria também formalizaram sua atividade.

Confira o estudo completo aqui.

LEIA TAMBÉM: