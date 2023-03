Saiba por que o cantor MC Paiva foi detido em São José dos Campos

O cantor MC Paiva foi detido durante uma abordagem policial na noite da última terça-feira (7) em São José dos Campos, em São Paulo.

Segundo o “G1″, com informações do BO (boletim de ocorrência), policiais militares realizavam uma fiscalização quando viram um veículo conversível preto trafegando aparentemente sem placas de identificação.

Quando decidiram parar o carro, o artista, dono dos hits “‘Bandido não dança” e “Casei com a Putaria”, teria arrancado bruscamente com o sinal ainda vermelho e batido na lateral esquerda da viatura.

O funkeiro, então, saiu do veículo e recebeu ordem de colocar as mãos acima da cabeça, porém teria resistido à abordagem, “fazendo com que os policiais precisassem usar força moderada para contê-lo”, descreve o boletim de ocorrência.

Bebida no carro

Ainda segundo o documento, a polícia localizou uma garrafa de bebida alcoólica no carro de MC Paiva. O BO cita que o cantor admitiu ter bebido, mas a polícia não o submeteu ao teste do bafômetro. A defesa do cantor nega a ingestão de bebida alcoólica.

O caso foi registrado como desacato no 3° DP (Distrito Policial) da cidade, e o artista foi liberado durante a madrugada desta terça.

Pelo Instagram, o advogado de MC Paiva, Marco Antonio Pereira de Souza Bento, afirmou que o cliente não apresentou resistência durante a abordagem, enquanto os policiais usaram força física excessiva e rígida na região de seu pescoço e cabeça.

