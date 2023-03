Prefeitura de Ribeirão Pires abre concurso público com 74 vagas que pagam até R$ 12,3 mil

Prefeitura de Ribeirão Pires, no ABC Paulista, está com vagas abertas em concurso público (Divulgação/Prefeitura de Ribeirão Pires)

A Prefeitura de Ribeirão Pires, no ABC Paulista, está com inscrições abertas no concurso público que visa preencher 74 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 12,3 mil. Os interessados devem se cadastrar pela internet até o próximo dia 5 de abril.

A taxa de inscrição custa R$ 55 para alfabetizados e ensino fundamental; R$ 65 para os níveis médio e técnico; e R$ 85 para o superior.

De acordo com o edital, todos os inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. Ela será aplicada no dia 7 de maio deste ano, em locais e horários a serem comunicados no edital de convocação.

Veja abaixo a relação de vagas imediatas e cadastro reserva:

Alfabetizados: agente de serviços gerais feminino (3 vagas) e masculino (3), agente escolar feminino (3), agente operacional área 1 manutenção civil (CR), coveiro (2) e operador de máquinas (1);

Ensino fundamental: agente administrativo (3), agente de controle de zoonoses (CR), agente de defesa civil (CR), agente de manutenção (CR), agente de segurança escolar (CR), assistente administrativo (3), auxiliar de saúde bucal (1), auxiliar de técnicas ortopédicas (CR), motorista de veículos leves (3), motorista de veículos pesados (3), operador de tráfego (CR) e vigilante patrimonial (CR);

Ensino médio e/ou curso técnico: agente de informações cadastrais e georreferenciadas (CR), agente fiscal - obras e posturas (CR), agente fiscal - trânsito (CR), agente fiscal -tributos (CR), agrimensor (CR), encarregado de suporte administrativo (1), fotógrafo (CR), intérprete de libras (CR), orientador de arte - dança (CR), orientador de arte - musicalização infantil (CR), orientador de arte - saxofone (CR), orientador de arte - teatro (CR), orientador de arte - violão (CR), orientador de arte - violino (CR), orientador de arte - violoncelo (CR), secretário escolar (CR), técnico administrativo (5), técnico agrícola (CR), técnico de análises clínicas (CR), técnico de artes marciais judô (CR), técnico de artes marciais boxe (CR), técnico de artes marciais capoeira (CR), técnico de artes marciais taekwondo (CR), técnico de artes marciais karatê (CR), técnico de enfermagem (3), técnico de informática (CR), técnico de segurança do trabalho (1), técnico em farmácia (CR), técnico em imobilização ortopédica (CR), técnico em saúde bucal (CR), técnico em turismo (CR) e técnico em radiologia (CR);

Nível superior: analista contábil financeiro (1), analista de planejamento e meio ambiente (CR), arquiteto (1), arte-finalista (CR), assistente jurídico (CR), assistente social (1), bibliotecário (CR), biólogo (CR), biomédico (CR), coordenador de programas pedagógicos (CR), dentista endodontista/periodontista (2), dentista clínico geral (2), encarregado de unidade de gestão administrativa (CR), enfermeiro (3), engenheiro civil (1), farmacêutico (1), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), jornalista (CR), médico clínico geral (2), médico do trabalho (1), médico pediatra (CR), médico cardiologista (CR), médico pneumologista (CR), médico endrocrinologista (CR), médico oftalmologista (CR), médico psiquiatra (1), médico plantonista socorrista (2), médico veterinário (CR), nutricionista (CR), procurador (1), professor A (5), professor B artes (1), professor B ciências (1), professor B geografia (1), professor B inglês (1), professor B matemática (1), professor B letras (1), professor de desenvolvimento infantil (5), professor de educação física (1), psicólogo (1), psicomotricista (CR), psicopedagogo (CR), regente (CR), secretária executiva bilíngue (CR), supervisor educacional (CR), técnico desportivo (CR), terapeuta ocupacional (CR), webdesigner (CR) e zootecnista (CR).

LEIA TAMBÉM: