‘Pedrinho Matador’ postou vídeos relembrando a infância antes de ser morto: ‘Aqui já tomei tiro’; veja

Pedro Rodrigues Filho, de 68 anos, conhecido como “Pedrinho Matador”, postou uma série de vídeos em seus perfis nas redes sociais dias antes de ser morto a tiros e ter garganta cortada, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Ele morava atualmente em Itanhaém, no litoral paulista, mas estava na cidade onde cresceu há alguns dias, quando aproveitou para relembrar como foi a infância (assista abaixo).

“Aqui, já tomei tiro, já fui preso (...). Não tinha nada de muro, eu corria por aqui tudo da polícia (...). Eu morava no meio do mato, na beira do rio. Agora, eu tô legal, ‘firmão’. Queria mostrar esse pedacinho pra vocês”, disse ele no vídeo acima.

Na ocasião, ele estava próximo ao local onde morava um de seus primos e mostrou um pé de limão, que ele afirmou ter sido ele mesmo quem plantou. “Eu que plantei. Uma mudinha desse tamanho e olha como está!”.

Ele continuou a mostrar casas de parentes e amigos e falou sobre como era o policiamento na região quando ele era jovem. “Antigamente, era pouca polícia, pessoal. Usava 38 [calibre de revólver] só, não podia usar fuzil, não tinha helicóptero”, relembrou.

Em outro vídeo, ele apareceu ao lado de um amigo e os dois disseram que eles costumavam roubar mexerica, caqui e nadar de boia. “É uma alegria encontrar ele, pois são poucos da nossa infância que ainda estão vivos”, disse Pedrinho.

Em outra publicação, “Pedrinho Matador” contou que estava em Mogi das Cruzes para resolver problemas pessoais, mas não detalhou do que se tratava. Ele pedia para que os seus seguidores acompanhassem uma live que ele faria naquela data.

“Eu tive que fazer urgentemente essa viagem para Mogi por uma questão de uma responsabilidade que eu tive que resolver mesmo. Tem coisa que a gente não pode nem falar, porque é coisa da gente, né?”, disse.

O homem fez sua última postagem nas redes sociais no último dia 4, quando postou um vídeo no TikTok mostrando que jogava sinuca em um bar de Mogi das Cruzes. Por lá, ele era seguido por mais de 380 mil pessoas.

Morte de Pedrinho

“Pedrinho Matador” foi morto na manhã do último domingo (5), quando foi baleado e teve o pescoço cortado. Conforme o boletim de ocorrência, o homem foi achado morto por volta das 10h na Rua José Rodrigues da Costa, no bairro Ponte Grande, em Mogi das Cruzes.

Ele estava na frente da casa de parentes e segurava uma criança no colo, quando um carro preto se aproximou. Dois homens armados e mascarados desceram e mandaram uma mulher pegar a menina e entrar na casa.

Depois disso, os criminosos efetuaram vários tiros contra Pedrinho e um deles, usando uma faca de cozinha, cortou a garganta do homem. Em seguida, eles fugiram.

A Polícia Militar foi acionada e, no local, os agentes já encontraram Pedrinho sem vida. Durante buscas, o carro preto usado pelos assassinos foi encontrado abandonado na Estrada da Cruz do Século. Os suspeitos, no entanto, não foram localizados.

O veículo foi apreendido para a perícia, assim como o celular de Pedrinho, que será analisado para descobrir se há alguma mensagem que leve a autoria do crime.

O caso foi registrado no Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes, como homicídio qualificado.

'Pedrinho Matador' dizia ser responsável por mais de cem mortes (Reprodução)

Mais de cem mortes

“Pedrinho Matador” foi condenado por dezenas de assassinatos, que começaram a ser cometidos na década de 1970. O primeiro crime ocorreu quando ele ainda tinha 14 anos, em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, quando ele matou a tiros o então prefeito da cidade.

Depois disso, o homem não parou mais de cometer assassinatos. Na ficha criminal dele constam 71 homicídios, mas ele afirmava ter sido responsável por mais de cem mortes, muitas delas dentro da cadeia.

Em entrevista ao programa “Fantástico”, da TV Globo, em 1996, quando ainda cumpria pena, “Pedrinho Matador” disse que “sempre foi um assassino” e que não se arrependia dos crimes. Entre as tatuagens que ele exibia, estava a frase: “Mato por prazer”. Na mesma época, ele afirmou que matou o próprio pai e que “arrancou” o seu coração.

Depois que foi solto, em 2017, ele passou a postar sua rotina nas redes sociais e também ajudou a escrever livros que contam a sua história. Agora, queria ser conhecido como “Pedrinho Ex-Matador”.

