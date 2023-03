Papa Francisco: “Agradeço às mulheres pelo esforço na construção de uma sociedade mais humana”

O Papa Francisco utilizou a data de hoje para agradecer às mulheres “por seus esforços para construir uma sociedade mais humana” em nome da igreja católica.

“No Dia Internacional da Mulher penso em todas as mulheres, agradeço seu esforço para construir uma sociedade mais humana através de sua capacidade de captar a realidade com um olhar criativo e um coração terno”, disse o pontífice em audiência geral no Vaticano. “Devemos trabalhar, todos juntos, para abrir oportunidades iguais para homens e mulheres”, completou.

Papa pede igualdade

Em prólogo que que escreveu em um livro que foi publicado esta semana, Francisco também disse que não é possível construir um mundo melhor sem a contribuição das mulheres. Ele também falou sobre oportunidades igualitárias.

Não é possível procurar um mundo melhor, mais justo, inclusivo e totalmente sustentável sem o contributo das mulheres.”

Intitulado de “Mais liderança feminina para um mundo melhor: o cuidado como motor da nossa casa comum”, o prólogo diz também que o caminho do poder das mulheres é “recente, conflituoso e, infelizmente, não definitivo”.

“Aqui, então, devemos trabalhar, todos juntos, para abrir oportunidades iguais para homens e mulheres, em todos os contextos, para buscar uma situação estável e duradoura de igualdade na diversidade.”

O livro publicado pela Vita e Pensiero e editado por Anna Maria Tarantola é resultado de uma pesquisa promovida pela Fundação Centesimus Annus pro Pontifice e e pela Aliança Estratégica de Universidades Católicas de Pesquisa, e contou com a participação de 15 acadêmicos de várias disciplinas pertencentes para 10 universidades residentes em oito países.

