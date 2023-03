“Não se Cale”: Inspirada no caso Dani Alves, Florianópolis lança protocolo contra estupro nas casas noturnas

Funcionários da boate socorreram a vítima prestaram depoimento à Justiça no caso do suposto estupro de Dani Alves (Reprodução)

No Dia Internacional da Mulher, a cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, anunciou que vai adotar um protocolo para combater violência sexual e agressões contra mulheres em casas noturnas e boates.

O protocolo, chamado “Não se Cale”, foi inspirado no caso do jogador brasileiro Dani Alves, acusado de estupro em uma boate de Barcelona em dezembro do ano passado. Assim como ocorreu na boate espanhola, os funcionários das casas noturnas da cidade serão capacitados para identificar e agir em casos de violência contra mulheres.

A adesão dos estabelecimentos não é obrigatória, mas os locais que aderirem receberão um selo de segurança.

A ação é uma tentativa de combater a violência contra a mulher, já que dados do Ministério Público de Santa Catarina mostram que entre 2021 e 2022 o estado registrou 9,2 mil casos, sendo 6% deles na capital, Florianópolis.

‘NO CALLEM’

Em Barcelona, o protocolo “No Callem” foi implementado em 2018 e também promove treinamento de trabalhadores de boates para lidar com situação de violência com foco no acolhimento de vítimas e identificação dos agressores.

Foi exatamente o que ocorreu com Dani Alves na boate Sutton no ano passado. Assim que a vítima relatou o estupro, os seguranças da casa a acolheram e acionaram a polícia. Apesar te ter deixado o local antes da chegada da polícia, Dani foi identificado, convocado a depor e preso preventivamente.

Desde então ele e seus advogados tentam reverter a prisão para liberdade condicional, mas o depoimento de amigas da vítima e funcionários da boate foram fundamentais para a promotoria manter a acusação.