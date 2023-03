Incêndio em cinema de shopping deixa mortos e feridos; vídeos mostram desespero de clientes

Um incêndio em uma sala de cinema do shopping Rio Anil, em São Luís, no Maranhão, deixou dois mortos e pelo menos 13 pessoas feridas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a fumaça que saía do estabelecimento e também o desespero dos clientes (assista abaixo). As causas do fogo ainda são desconhecidas.

🇧🇷 BRASIL: Vários feridos no incêndio de hoje no cinema do shopping Rio Anil em São Luís - MA pic.twitter.com/fVx8tmDsXI — TURQUIA NOTÍCIAS 🇹🇷 🇧🇷 (@turquianoticia) March 8, 2023

🚨GRAVE



Clientes entraram em pânico durante um incêndio na tarde desta terça-feira, 7, no Rio Anil Shopping, em São Luís (MA). O fogo iniciou no terceiro pavimento do shopping, em um projetor de uma das salas de cinema. Em poucos minutos as chamas se espalharam. pic.twitter.com/X9rq9Le4Cb — BT Mais (@belemtransito) March 8, 2023

O caso aconteceu na tarde de terça-feira (7), no shopping que fica na Avenida São Luís Rei de França, no bairro do Turu. Os feridos foram socorridos e levados para hospitais da região, sendo que nove pessoas foram encaminhadas para unidades de saúde da rede pública e quatro para a rede privada, conforme a Secretaria de Estado de Saúde.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e logo fez o controle das chamas. Durante o rescaldo, dois corpos foram encontrados entre os escombros. Ambos foram encaminhados para o trabalho da perícia para a devida identificação.

O Rio Anil Shopping lamentou o ocorrido e disse que “mobilizou todos os esforços necessários para prestar assistência e solidariedade às vítimas, suas famílias e demais clientes.”

O shopping informou que a brigada “agiu imediatamente no socorro às vítimas e combate aos focos de incêndio, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros.”

Por fim, o shopping disse que “está trabalhando em conjunto com os órgãos competentes para apurar as causas do incidente.”

No Twitter, o governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), se solidarizou com os feridos, e afirmou que os culpados serão “punidos com o rigor da lei”.

Infelizmente, mais uma vítima foi encontrada no Rio Anil Shopping. Meus sentimentos aos familiares e amigos. As investigações serão intensas para que os culpados sejam punidos com o rigor da lei. E parabenizo o trabalho incansável do Corpo de Bombeiros e de todos que colaboraram. — Carlos Brandão 🇧🇷 (@carlosbrandaoma) March 8, 2023

