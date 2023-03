AO VIVO: acompanhe o sorteio da Mega-Sena, Lotofácil e Quina

Nesta quarta-feira tem sorteio das principais loterias da Caixa Econômica Federal: Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania e Super Sete.

A Mega-Sena, depois do sorteio milionário do último sábado, retorna nesta quarta-feira prometendo um prêmio de R$ 3 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas.

ACOMPANHE O SORTEIO AO VIVO DAS LOTERIAS DA CAIXA:

O concurso 2757 Lotofácil vem nesta quarta-feira com seu prêmio básico estimado em R$ 1,5 milhão. Para levar essa bolada para casa, é necessário acertar as 15 dezenas sorteadas.

Já a Quina, que estava acumulada, saiu ontem, por isso o acertador das cinco dezenas não deve levar um prêmio maior do que R$ 700 mil.

Lotomania deve pagar o maior prêmio das loterias desta quarta-feira. Quem acertar os vinte números sorteados pela Caixa Econômica Federal pode levar para casa a bagatela de R$ 9 milhões.

Por último, a Super Sete também continua acumulada e para levar os R$ 2,5 milhões de prêmio é necessário acertar, na ordem do sorteio, sete dezenas.