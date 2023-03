Acidente no Monotrilho de SP: trem estava na contramão

Os moradores da zona leste da cidade de São Paulo acordaram nesta quarta-feira com a notícia de que não poderiam contar com os trens da Linha 15-Prata para irem ao trabalho, pois dois trens haviam colidido durante a madrugada.

A batida dos trens ocorreu às 4h30 entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto, interrompendo o tráfego de composições durante toda a manhã e afetando 115 mil pessoas que usam a linha diariamente.

Quarenta ônibus da viação Paese foram disponibilizados para atender a população no horário de pico, mas não foram suficientes para dar vazão ao número de passageiros que circulam neste horário e enormes filas se formaram nos pontos de ônibus.

De acordo com o gerente de operações do Metrô, Antônio Márcio, a colisão foi frontal porque uma das composições vinha na contramão: “Agora a gente precisa analisar e entender o porquê isso aconteceu”, disse.

Segundo ele, ninguém se feriu gravemente no acidente e apenas um dos condutores disse que estava com dor no braço e foi encaminhado ao hospital.

LEIA TAMBÉM: Saiba por que o cantor MC Paiva foi detido em São José dos Campos

No final da manhã desta quarta, a empresa informou que a linha havia retomado a operação parcialmente entre as estações Vila Prudente e Vila Tolstoi. O trecho restante até o jardim Colonial continua sendo feito pelos ônibus do Paese.

O Sindicato dos Metroviários soltou uma nota durante esta manhã descartando a hipótese de falha humana e dizendo que o erro foi no sistema de segurança contra colisões, que segundo a entidade é insuficiente para prevenir acidentes.

“Os operadores de trem protestaram, se recusando a voltar a trabalhar se não houvesse condições mínimas de segurança. Agora, os operadores estão voltando a operar o trem diante de uma garantia de segurança, inclusive por escrito”, afirmou a entidade.