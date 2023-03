Mulher se afasta de parceiro durante trilha e some no ABC Paulista; bombeiros fazem buscas

Cecília Nunes Siqueira, de 30 anos, desapareceu enquanto fazia uma trilha na Serra do Mar, em São Bernardo do Campo (Reprodução/Arquivo pessoal)

O Corpo de Bombeiros faz buscas por Cecília Nunes Siqueira, de 30 anos, que desapareceu enquanto fazia uma trilha na Serra do Mar, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ela foi vista pela última vez na manhã de domingo (5), quando se afastou do parceiro para urinar. A jovem deixou todos os pertences com ele, inclusive o celular, e sumiu.

De acordo com o boletim de ocorrência, Cecília estava acompanhada por um policial militar. O homem disse que ambos fazem parte de um grupo de WhatsApp, no qual trilheiros trocam experiências e marcam passeios.

Assim, por volta das 6h de domingo, os dois se encontraram no Terminal Ferrazópolis e eles seguiram para a trilha. Eles já tinham caminhado por um trecho quando, por volta das 11h50, a mulher disse que precisava urinar e deixou os pertences com o parceiro.

Como ela demorou, o PM decidiu procurá-la. Depois de 1 hora sem achar nenhuma pista do paradeiro dela, o homem acionou o Corpo de Bombeiros, que iniciou as buscas pela trilheira.

Uma irmã de Cecília esteve na delegacia onde o caso foi registrado e confirmou que a jovem fazia trilhas com frequência. No entanto, a família não sabia que ela tinha saído para a atividade no dia em que sumiu.

Os trabalhos de buscas ocorreram ao longo de segunda-feira (6), sem sucesso. Eles continuam sem previsão de término, segundo os bombeiros.