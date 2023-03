Juíza ordena mulher que ostentava vida de luxo pagar dívida trabalhista: ‘não quita porque não quer’

Uma mulher com uma dívida trabalhista avaliada em R$ 30 mil teve itens pessoais de luxo penhorados após decisão judicial. O caso aconteceu em Santos, no litoral de São Paulo, e foi noticiado pelo “G1″.

Entre os pertences estão um casaco e um par de tênis da marca Louis Vuitton. A juíza Samantha Mello, da 5ª Vara do Trabalho de Santos, no litoral de São Paulo, determinou ainda a apreensão do passaporte e da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) da devedora. “Nada melhor do que uma Louis Vuitton”, disse a juíza.

Na decisão, a magistrada alegou que, a partir do alto padrão de vida divulgado pela mulher, ela só “não quita a sua dívida trabalhista porque não quer”. A juíza afirmou que a acusada “não tem interesse em honrar um compromisso financeiro oriundo de um trabalhador”.

A identidade da vítima e o serviço executado por ela não foram divulgados.

Ostentação nas redes

Ainda segundo o site de notícias, a juíza anexou diversas fotos publicadas pela devedora nas redes sociais dela na decisão judicial.

“[...] Certo que não faltam meios financeiros para a embargante - menos claro, para satisfazer as dívidas desse processo, este o qual, presumo, a executada não parece se preocupar - até porque preocupação não é um sentimento comum para quem vai passear na ‘Cidade Luz’”, afirmou a juíza, em referência à uma viagem feita pela mulher à França.

A magistrada destacou no processo que em julho de 2022 a executava alegou à Justiça a impenhorabilidade [impossibilidade de penhorar algo] de um imóvel na capital paulista, alegando se tratar de um “bem de família”. No mesmo mês, porém, ela publicou uma foto com um casaco da marca Louis Vuitton.

LEIA TAMBÉM: