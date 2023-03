Jovem que acreditava ser Madeleine McCann precisa fugir; 30 mil por sua cabeça

Depois de assumir não ser Madeleine McCann, Julia Wendell, a jovem polonesa de 21 anos que acredita ter sido raptada na infância, precisou fugir.

De acordo com o The Sun, ela foi levada para os Estados Unidos pela vidente Fi, que assumiu o caso como uma espécie de “agente e detetive particular” e diz ser o único apoio da garota, já que sua família não está de acordo com as acusações.

Depois de toda a polêmica, Julia passou a ser bombardeada por mensagens de ódio e assédio nas redes socais, recebendo até mesmo ameaças de morte.

Suspeita-se que chegaram a oferecer “30 mil euros por sua cabeça”, encomendando assim o assassinato de Julia.

“Obrigado pela proteção extra, eu te amo, EUA. Bem-vindo aos EUA Julia - a terra do amor e dos sonhos”, escreveu.

Reprodução (Dra Fia Johansson)

Madeleine McCann desapareceu em 2007 na Praia da Luz, em Portugal, enquanto dormia em um quarto de resort e seus pais jatavam em um restaurante próximo.

Julia acreditava ser Maddie alegando que seus pais se recusam a fazer testes de DNA para confirmar a paternidade e que também foi abusada sexualmente por um alemão quando criança.

Atualmente, o pedófilo e estuprador alemão Christian B, é o principal suspeito pelo desaparecimento de Madeleine.

