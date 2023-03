Joias associadas a Michelle Bolsonaro viram pauta nas redes sociais

A suposta tentativa de entrada ilegal de joias de alto valor em território brasileiro em 2021 tem ganhado repercussão nas redes sociais. O governo árabe teria supostamente presenteado a então primeira-dama, Michelle Bolsonaro, com as peças, que vieram na bagagem de um assessor do governo e ficaram retidas no posto da Receita Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

No Twitter, usuários vêm expressando suas opiniões - muitas vezes, de forma irônica - a respeito do episódio polêmico. Confira algumas das menções:

Michelle diz que foi a "última" a saber das joias. Será que Bolsonaro foi o "penúltimo"? — Luiz Hespanha (@LuizHespanha) March 7, 2023

"Minha querida amiga Michelle, se houver pedras no caminho,que sejam as das suas jóias."

Assinado:

-Damares- — MariaGraças P.Coelho (@midiatico) March 7, 2023

Pronto, já apareceu o item que faltava no estojo de joias para Misheik.

Era um pendrive que o Dudu Bananinha usou para levar ao Qatar cópias piratas de vídeos de Brasileirinhas que a Espanhola lhe entregou. 😂😂😂#Joias #Bolsonaro #ReceitaFederal #Presentes #Pendrive #Michelle pic.twitter.com/LjJIac0c51 — Marinhos, ainda mascarado (N95) e esperando a D5 (@marinhos) March 7, 2023

Lindíssimas as joias contrabandeadas Michelle B

eu usaria com um pretinho básico

louboutin preto e nada mais — Pré-doutora Mara Karina (@marakarina) March 7, 2023

Michelle e as jóias:

1. "A imprensa brasileira me faz rir" (sexta-feira);

2. "Sou sempre a última a saber" (segunda-feira);

3. "Já chamei meus advogados para devolver tudo" (terça-feira). — Marina Gadelha (@GadelhaMarina) March 7, 2023

Inquérito

A PF (Polícia Federal) informou na noite da última segunda-feira (6) que abriu inquérito para investigar a suposta tentativa de entrada ilegal das joias de alto valor em território brasileiro.

“A Polícia Federal informa que instaurou nesta segunda-feira inquérito policial para apurar ingresso irregular de joias de elevado valor, procedentes da Arábia Saudita, as quais foram retidas pela Receita Federal. A investigação será conduzida pela Delegacia Especializada de Combate a Crimes Fazendários da Superintendência em São Paulo”, informou a PF, em nota. “O inquérito encontra-se sob segredo de justiça e tem prazo inicial de trinta dias para conclusão, com possibilidade de prorrogação caso seja necessário”, concluiu.

A participação da PF no caso foi solicitada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

Joias na mochila

A apreensão foi feita em outubro de 2021, na mochila do militar Marcos André dos Santos Soeiro, na época assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e levantou suspeitas.

Na bagagem, os fiscais da Receita Federal encontraram um colar, um anel, um relógio e um par de brincos de diamante, supostamente um presente do governo da Arábia Saudita à ex-primeira-dama.

As peças pertencem a uma marca de luxo chamada Chopard, e o conjunto todo vale pelo menos R$ 16,5 milhões.

Como as joias não foram declaradas à Receita Federal, ficaram retidas.

