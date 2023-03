Já jogou? Quina vai pagar R$ 8 milhões; confira sorteio

A sorte não tem colaborado muito com os apostadores da Quina e ninguém levou o prêmio do sorteio passado, por isso quem acertar as cinco dezenas da loteria pode levar para casa uma bolada estimada em R$ 8 milhões.

Veja os números sorteados para a Quina:

02, 06, 60, 66, 74

Sorteio de ontem

O sorteio desta segunda-feira foi mais um de uma sequencia sem ganhadores do prêmio principal. Na faixa da quadra, 59 apostas ganharam, cada uma, R$ 9.138,61.

O terno foi feito por 5.222 apostas e cada uma delas foram premiadas com R$ 98,33.

Veja também o sorteio da Dupla Sena

A Dupla Sena desta terça-feira deve pagar a quem acertar as seis dezenas do primeiro sorteio um prêmio estimado em R$ 4 milhões. O prêmio para as apostas que acertarem o segundo sorteio é de R$ 96,5 mil.

Veja os números sorteados:

1º sorteio

04, 13, 30, 38, 40, 50

2º sorteio

11, 12, 14, 34, 35, 50