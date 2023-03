Estação Sé do Metrô recebe ação especial no Dia Internacional da Mulher; saiba o que esperar

O Governo do Estado de São Paulo vai promover na quarta-feira (8) uma ação especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher na Estação Sé do Metrô. Serviços gratuitos relacionados à saúde, segurança e empreendedorismo voltados ao público feminino serão disponibilizados a quem passar pelo local entre 9h e 16h.

A Secretaria da Saúde irá realizar a distribuição de preservativos femininos, gel lubrificante, autoteste de HIV e exame de sífilis. Já a Polícia Civil vai orientar sobre direitos e formas de denúncia da Lei Maria da Penha e distribuir informativos na estação sobre os tipos mais frequentes de abusos, quem procurar e como ajudar uma vítima.

A Secretaria de Desenvolvimento Social também participa da ação com orientação referente aos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família e o BPC (Benefício de Prestação Continuada), e o Fundo Social de São Paulo vai oferecer a inscrição dos cursos de qualificação profissional. O Centro Paula Souza participa com uma palestra sobre a mulher empreendedora.

O evento conta também com a participação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que vai disponibilizar informações sobre a linha de crédito Empreenda Mulher do Banco do Povo atreladas à qualificação profissional e empreendedora. O Sebrae vai oferecer informações e orientações sobre o programa Sebrae Delas, com abertura de MEI, gestão de micro e pequenas empresas, cursos e consultorias especializadas.

A ação terá também a participação do CMEC (Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura) da Associação Comercial de São Paulo e vai oferecer consultas ao nome e toda a orientação para formalização de empresas.

Ação Dia da Mulher

Dia: 8 de março

Horário: 9h às 16h

Local: Estação Sé do Metrô

LEIA TAMBÉM: