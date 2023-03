Dinheiro esquecido: fila enorme e recebimento de centavos rendem memes na web; veja repercussão

O Banco Central liberou na manhã desta terça-feira (7) a solicitação para resgate de cerca de R$ 6 bilhões que foram esquecidos em instituições financeiras de todo o país. São mais de 37 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas que podem solicitar esse saque. A fila virtual de espera no site do Sistema Valores a Receber (SVR), no entanto, passou de 300 mil logo depois da abertura, com tempo de espera superior a duas horas.

Muitos internautas comentam sobre o assunto nas redes sociais, sendo que muitos destacam seu lugar na fila entre mais de 300 mil pessoas. Outros, que conseguiram ser atendidos, lamentam que tinham centavos ou poucos reais para receber.

Tem internauta também que relacionou a a fila do Banco Central do Brasil às do show da banda RBD no Brasil.

Veja a repercussão abaixo:

Você tem valores a receber // Estamos com uma fila grande para acessar o SRV pic.twitter.com/i0BqIXC6ji — Rodrigo Menegat (@RodrigoMenegat) March 7, 2023

fui entrar no site do governo pq o cpf da minha mãe tem valores a receber e simplesmente esse é o tamanho da fila

gente, que isso?? um filme? pic.twitter.com/RHwTh7Jwzh — m! (@yennefersz) March 7, 2023

A fila de 2 horas no valores a receber pic.twitter.com/1QRcZEYAii — Isaac de Oliveira (@isaacdeoli) March 7, 2023

nao aguento que o valores a receber é tipo: SIM você TEM um dinheiro aqui mas eu não posso te REVELAR volte no dia X q você saberá



ai você volta no dia e: CALMA voce tem valores a receber mas precisa ter conta no GOV e ser OURO ou PRATA mas agora NÃO DÁ pois muita gente na fila pic.twitter.com/BJfAyfteQ7 — godoy (@godoysworld) March 7, 2023

A ansiedade de ficar dando F5 e entrar em uma fila de 2 horas pra sacar 23 centavos em valores a receber. pic.twitter.com/3lKPS0818D — Paulo Victor (@pvictorprs) March 7, 2023

a fila do sistema de valores a receber ta quase pior que a do show do rbd — larix 🐯❤️ (@sarilapinho) March 7, 2023

Passo a passo para consultar e receber os valores

Para saber se você é uma dessas pessoas com valores que ficaram esquecidos em contas bancárias antigas, basta acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br/publico. O sistema vai pedir o número do CPF e a data de nascimento, para pessoas físicas, e CNPJ e data de abertura da empresa, para pessoas jurídicas.

O resgate do dinheiro poderá ser solicitado pelo site, se houver dinheiro a ser resgatado o próprio sistema vai exibir a opção para acessar o Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central. O sistema vai transferi-lo para a pagina de login da conta gov.br.

Uma vez feita a solicitação, segundo o Banco Central, o prazo para devolução do dinheiro é de até 12 dias úteis e pode ser feita por PIX.

Se o cidadão não tiver uma conta gov.br pode criá-la gratuitamente na internet ou pelo aplicativo gov.br. A conta possui três níveis de segurança (ouro, prata e bronze), e para fazer o saque de pessoa física é necessário que sua conta seja prata. Ao fazer o login, o sistema já informará o nível da conta. Para aumentar o nível, entre em “Privacidade/Selos de Confiabilidade” e siga as instruções.

