Depois da ameaça em Rosário, Messi recebe carta de menino convidando-o para sua cidade: ‘Aqui ninguém vai te machucar’

O mercado que pertence à família da esposa do jogador Leonel Messi foi alvo de tiros na semana passada e um bilhete ameaçador foi deixado no local, deixando todos apavorados.

Agora, o campeão do mundo recebeu outra carta, desta vez de um menino de 10 anos, não para ameaçá-lo, mas para convidá-lo a morar em sua cidade. “É uma cidade tranquila, aqui ninguém vai te machucar.” O convite foi feito em um simples papel de embrulho.

A motivação do garoto Martin para escrever para seu ídolo foi justamente a violência sofrida por ele e sua família na cidade de Rosário.

Martins mora com sua mãe e seu pai na cidade de Coronel Dorrego, um povoado agrícola a 630 km de Buenos Aires, com cerca de 16 mil habitantes. No bilhete, o garoto diz:

“Olá, Messi, eu sou Martin, tenho 10 anos e queria saber se você pode vir a Coronel Dorrego. É uma cidade tranquila, ninguém vai machucá-lo ou incomodá-lo aqui. Quero jogar futebol com seus filhos.”

ATAQUE EM ROSÁRIO

Não há informações se o craque argentino respondeu a carta do garoto, mas desde que o estabelecimento da família sofreu atentado, o próprio presidente da Argentina anunciou medidas para conter o aumento da violência em Rosário, cidade natal de Messi.

Além do ataque ao mercado do sogro do jogador, no último domingo atiradores atacaram uma festa de aniversário em uma provável disputa de território por traficantes e uma criança morreu.

Segundo o governo, os assassinatos envolvendo disputas de drogas e territórios na cidade atingiu um nível de violência considerada fora do comum em toda a Argentina.

Entre as medidas adotadas estão o envio de 1,4 mil agentes federais e a instalação de câmeras de segurança em toda cidade com capacidade de reconhecimento facial.