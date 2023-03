Demora em atendimento acaba em quebra-quebra em hospital de São Paulo; assista

A demora no atendimento no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo, acabou em pancadaria na noite do último domingo (5).

Segundo o “UOL”, um segurança do hospital disse à polícia que três pessoas invadiram o local para reclamar que dois conhecidos não foram atendidos rapidamente. Um quebra-quebra, então, teve início.

Prisões

Os três suspeitos teriam danificados vários itens do hospital e agredido um segurança. Dois homens, de 27 e 28 anos, foram presos, e um adolescente, de 17, foi apreendido, informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Entre os danos causados no local estão portas e uma corrente divisória quebradas, além de vidros danificados.

O caso foi registrado como lesão corporal, dano, ameaça e corrupção de menores na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos.

