Delegada é suspeita de beneficiar Thiago Brennand sobre caso de vítima que teve inicias dele tatuadas

Delegada é investigada por suspeita de beneficiar Thiago Brennand em investigação em Porto Feliz, no interior de SP (Reprodução/Instagram)

A Corregedoria da Polícia Civil investiga uma denúncia contra a delegada Nuris Pegoretti, que investigava o caso de uma mulher que diz ter sido obrigada a tatuar as iniciais do empresário Thiago Brennand, que responde por crimes sexuais, lesão corporal, tortura e cárcere privado. Um anônimo disse ao Ministério Público que a investigadora teria recebido R$ 250 mil do homem para beneficiá-lo nas apurações.

A denúncia foi revelada por uma reportagem do “Fantástico”, da TV Globo, exibida no último domingo (5). Procurada, a delegada disse que não foi notificada oficialmente de qualquer procedimento instaurado pela Corregedoria e que não teve acesso aos autos. No entanto, ela ressaltou com veemência que é inverídica a acusação.

Mulher denunciou que empresário a obrigou a tatuar as iniciais dele, além de a manter em cárcere privado e a estuprar (Reprodução/ TV Globo)

Segundo a reportagem, a delegada está sendo investigada por corrupção passiva e foi transferida da cidade de Porto Feliz para Sorocaba, ambas no interior paulista, a pedido dela própria.

A delegada em questão atuou na investigação da denúncia da mulher que disse que foi obrigada por Thiago Brennand a tatuar as iniciais do nome dele. A vítima disse que foi mantida em cárcere privado pelo empresário em um condomínio de luxo em Porto Feliz, sofreu agressões, estupro e teve vídeo íntimo divulgado sem consentimento.

A polícia apurou o caso, mas a delegada questionou as declarações da vítima e disse que não existiam provas concretas sobre qualquer crime que tivesse sido praticado por Brennand. A partir daí, o Ministério Público recomendou o arquivamento do caso, o que foi aceito pela Justiça.

Porém, depois que o empresário agrediu uma modelo em uma academia de luxo, em São Paulo, e passou a ser alvo de diversas outras denúncias, a Justiça determinou que o MP reabrisse o caso e o empresário acabou virando réu.

Outra delegada afastada

Em dezembro do ano passado, a delegada Maria Corsato, que estava à frente das investigações sobre as agressões sofridas pela modelo Helena Gomes também foi afastada suspeita de favorecer Brennand.

Segundo o Ministério Público, mesmo depois que o empresário virou réu por agredir a modelo, ele continuou a enviar mensagens para a vítima de forma insistente. Assim, ela procurou a polícia e denunciou a perseguição.

Mas a delegada pediu à Justiça que esse fato fosse mantido em sigilo. Para os promotores, essa atitude beneficia Brennand e, por isso, pediu a retirada de Corsato das investigações. A Corregedoria da Polícia Civil também apura o caso.

Agressões contra o filho

Um ex-motorista de Thiago Brennand diz que ele também agredia o próprio filho e até chegou a usar uma máquina para dar choques no garoto. A denúncia também foi feita ao programa “Fantástico”.

Conforme o relato dele, a violência contra o menino, atualmente com 17 anos, ocorreu quando ele tinha entre 5 e 6 anos. “Teve uma época que eu tive que esconder uma máquina de choque porque ele batia no menino. Pegava o choque, ficava dando nele”, disse o ex-funcionário, que não foi identificado.

Mas as agressões não paravam por aí. “Tudo que não agradava o pai, o pai agredia ele. Várias agressões, muitas, dar porrada, cotovelada”, disse o ex-funcionário, que foi questionado se presenciou algumas das situações. “Na minha frente, várias vezes. Ele se irritava, do nada. Se o menino não comesse o macarrão que ele queria, ele batia no menino”, lembrou.

O adolescente é o único filho de Brennand, que se separou da mãe dele quando ainda tinha pouco mais de dois anos. A família vivia em Pernambuco e, depois do rompimento, o garoto passou a morar com o pai. Segundo o “Fantástico”, a mãe tentou por várias vezes obter a guarda na Justiça, mas nunca conseguiu.

O ex-motorista prestou depoimento ao Ministério Público de São Paulo como testemunha. Ele contou, ainda, que o empresário chegou a ameaçar estuprar a filha dele.

Ainda conforme a reportagem, as autoridades já investigam as denúncias de agressão do empresário contra o próprio filho.

A defesa de Brennand não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação da reportagem.

Empresário segue no exterior

Thiago Brennand foi considerado foragido pelas autoridades brasileiras e acabou preso pela Interpol, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, em outubro do ano passado, mas pagou fiança e foi solto. Em novembro, a embaixada brasileira em Abu Dhabi formalizou às autoridades locais o pedido de extradição, mas ele segue no exterior até agora.

O Itamaraty destacou, em nota, que o assunto da extradição “está sendo tratado pela embaixada brasileira em Abu Dhabi com as autoridades emiráticas competentes”. Ainda segundo o órgão, “mais documentos foram enviados em dezembro, mas até agora, o país árabe não se manifestou”.

O Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência do Ministério Público de São Paulo (Navv) disse que segue apurando as denúncias que surgiram contra o empresário nos últimos seis meses.

LEIA TAMBÉM: