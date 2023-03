Confira os números do sorteio da Lotofácil desta terça-feira

O concurso 2756 da Lotofácil vai pagar um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal, ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas.

Veja os números da Lotofácil desta terça-feira:

01, 02, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23

Dois sortudos

No sorteio desta segunda-feira, dois sortudos levaram o prêmio da loteria para casa. Cada um embolsou R$ 719.389,75. Um dos ganhadores é da cidade de São Luís, no Maranhão. O outro fez aposta pelo canal eletrônico.

Na faixa dos 14 acertos, 416 apostas ganharam R$ 1.035,98; as apostas que acertaram apenas 13 números (14.328) ganharam, cada uma R$ 25.

A Dupla Sena desta terça-feira deve pagar a quem acertar as seis dezenas do primeiro sorteio um prêmio estimado em R$ 4,1 milhões. O prêmio para as apostas que acertarem o segundo sorteio é de R$ 96,5 mil.

Veja os números sorteados:

1º sorteio

04, 13, 30, 38, 40, 50

2º sorteio

11, 12, 14, 34, 35, 50