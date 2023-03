Caso Dani Alves: de Dubai, esposa do jogador diz que andou deprimida, mas agora está ‘positiva’

Desde que voltou a Barcelona, por ocasião da morte de sua mãe, a modelo Joana Sanz, esposa do jogador Dani Alves, tem passado por maus momentos com a prisão do marido, que é acusado de estupro, e por isso tem evitado falar de sua vida pessoal nas redes sociais.

Nesta terça-feira ela voltou a postar em sei Instagram de Dubai, onde viajou a trabalho, e fez questão de mostrar a seus seguidores que seu estado de espírito melhorou nas últimas semanas. “Estava um pouco deprimida, mas já estou bem outra vez. É disso que se trata. Positiva. Vamos em frente”, disse em um curto vídeo postado nos stories de sua rede.

Em outra postagem, ela mostra a vista da sacada de seu prédio em Dubai e escreve: “Obrigado a vida por me dar saúde e trabalho. Para poder continuar fazendo o que eu gosto, apesar das adversidades. Obrigado por colocar em meu caminho pessoas que gostam de mim, me apoiam e me impulsionam.”

A última vez que Joana Sanz havia postado algo em suas redes foi no começo de fevereiro, quando foi visitar Dani Alves no presídio Brians 2, em Barcelona, onde apesar dos rumores de que teria pedido o divórcio, deixou claro que não o abandonaria. “Não vou deixá-lo sozinho no pior momento de sua vida”, disse na época.

Modelo Joana Sanz (Reprodução/Instagram @joanasanz)

Desde então, as poucas notícias sobre a esposa do jogador mostram que ela havia viajado para Paris para se afastar do assédio da imprensa e estava voltando a sua rotina de trabalho.

Enquanto isso...

Enquanto a modelo retoma sua vida, Dani Alves e os advogados que o defendem continuam buscando uma forma de tirá-lo da cadeira para que responda as acusações em liberdade. O recurso anterior apresentado à Justiça espanhola foi negado.

Além das provas contundentes, as declarações da vítima, de suas amigas, das pessoas no bar que a socorreram, o exame de DNA do sêmen encontrado no banheiro da boate Sutton e nas partes íntimas da jovem aponta para a culpabilidade do jogador. Depõe ainda contra ele as mudanças de versões em seu depoimento, mais de três, e o fato de que, se solto, poderia fugir do país facilmente.