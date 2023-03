VÍDEO: Segurança de supermercado é executado a tiros na frente de clientes; imagens são fortes

Câmeras de monitoramento de um supermercado em São Vicente, no litoral de São Paulo, flagraram o momento em que o segurança Marcello Rafasque, de 32 anos, foi executado a tiros. A imagem mostra quando ele caminhava perto do açougue e um homem armado se aproxima. A vítima foi, então, baleada enquanto estava de costas. Clientes que estavam no estabelecimento ficaram desesperados.

Veja o vídeo abaixo - ATENÇÃO, IMAGENS FORTES:

O crime ocorreu no domingo (5) no bairro Cidade Náutica. Conforme as imagens, é possível ver que a vítima não teve tempo de reagir. Ela foi ferida na região da nuca e não resistiu aos ferimentos.

Um amigo de Marcello, que não quis se identificar, contou ao site G1 que ele “fazia um bico” como segurança do supermercado. Chegou a ser divulgado que a vítima seria um policial, mas o colega negou. “Não era e nem nunca foi. Pelo fato do porte físico que ele tinha, ele sempre fazia bico de segurança em shows e comércios. E nunca esteve armado”, explicou o amigo.

“O Marcello era gente fina. Era uma pessoa maravilhosa, sempre prestativo e educado. Até os clientes do supermercado gostavam dele”, contou.

A Polícia Civil disse que, além do homem que apareceu no vídeo atirando, outros comparsas estavam no estabelecimento. Ainda não se sabe a motivação do crime, mas esse foi o segundo atentado, em um período de três meses, ocorrido na mesma rede de supermercados.

O caso segue sendo apurado, mas, até a tarde desta segunda-feira (6), nenhum suspeito pela morte do segurança havia sido preso.

