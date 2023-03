VÍDEO: Cão farejador que ajudou PRF a apreender toneladas de drogas se ‘aposenta’ com honras; veja

O pastor-belga-malinois Turco, de 9 anos, que “trabalhava” como cão-farejador para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Goiás, se “aposentou”. Um vídeo divulgado pela corporação mostrou o último dia de serviços do animal na última sexta-feira (3), quando ele ganhou uma festa de despedida dos colegas, com direito a uma placa com seu nome e um bolo de ração (veja abaixo).

Conforme a PRF, o pastor foi um dos cães-farejadores que mais ajudaram a corporação no combate à criminalidade, principalmente o tráfico de drogas. Ao longo da carreira, iniciada em 2017, Turco ajudou na apreensão de cerca de 10 toneladas de maconha e aproximadamente 200 quilos de cocaína.

“O cão farejador é essencial para alguns trabalhos, como os de forças policiais e de equipes de resgate de pessoas. Entre todas as raças utilizadas para busca de drogas, armas e pessoas soterradas, uma se destaca como o olfato mais apurado entre os caninos: o Pastor Malinois”, destacou uma publicação da PRF de Goiás no Instagram.

“A decisão de ‘aposentar’ Turco ocorreu por uma limitação normativa de tempo de trabalho prestado por esses animais, que apesar de estarem aptos ao serviço, se aposentam para viverem uma vida normal de pet. Turco é um de nossos melhores cães, possui o faro aguçado e é sempre atento ao serviço”, ressaltou a corporação.

Agora, depois de aposentado, Turco vai viver com um policial que, ao longo dos anos, foi seu parceiro nas atividades da corporação.

LEIA TAMBÉM: