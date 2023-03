Suspeito de matar ex-companheira se entrega à polícia em SP; ele não aceitava fim do relacionamento

Um homem suspeito de matar a ex-companheira, de 23 anos, se entregou à polícia no último domingo (5), em São Paulo.

O crime ocorreu no Jardim Figueira Grande, na região da represa Guarapiranga, na Zona Sul da Capital. Janaína dos Santos Bezerril foi encontrada morta com sinais de estrangulamento dentro de casa por volta de meio-dia da sexta-feira (3) junto com o celular do ex-companheiro. Quem chamou a polícia foi a ex-sogra.

De acordo testemunhas, o rapaz não aceitava o término do relacionamento, de sete anos.

Dedicação ao filho

Janaína era mãe de um menino de 5 anos diagnosticado com autismo. Uma pessoa próxima contou à TV Globo que a vida dela se resumia a se dedicar ao filho.

“A Janaína sonhava em dar uma vida boa para o Enzo. O maior sonho dela era conseguir tratamento filho dela se desenvolver, dar uma vida, um bem-estar para ele”, afirmou, segundo o “G1″.

