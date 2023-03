São Paulo abre cadastro para protetores independentes de animais; saiba mais

A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, por meio da Cosap (Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico), abriu novo processo de cadastramento de protetores independentes de animais. A iniciativa faz parte do Papi (Programa de Apoio ao Protetor Independente). Serão 80 vagas, válidas por dois anos.

O objetivo do programa é dar apoio aos cidadãos que exercem trabalho de resgate de cães e gatos abandonados ou em situação de risco. Por meio da atividade, são oferecidos a esses protetores independentes serviços como castração (sem limite do número de procedimentos), além de aplicação de vacina antirrábica e identificação por microchip.

São considerados protetores independentes de animais pessoas físicas não vinculadas a entidades de proteção animal.

Como se cadastrar

As pessoas interessadas em se cadastrar como protetores independentes têm até o dia 4 de abril para a entrega das propostas. Elas deverão apresentar documentos pessoais, declaração ou carta de recomendação emitida por médico veterinário reconhecendo o trabalho de protetor individual. Também será realizada visita técnica ao imóvel para verificar as condições em que são mantidos os animais, que dará origem a uma classificação para a efetivação do cadastro.

Após convocação, o protetor deverá ainda assinar o termo de adesão presencialmente na sede da Cosap, momento em que será entregue crachá de identificação para acesso às unidades.

O edital com as regras e orientações pode ser conferido neste link.

Mutirão tira-dúvidas

Para ajudar os interessados na compreensão das regras previstas no edital de credenciamento, a Cosap organizou um mutirão para esclarecimentos de dúvidas que acontecerá na sede da coordenadoria, localizada à Rua Santa Eulália, 86, Santana, no próximo dia 15, das 9h às 16h.

