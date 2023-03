Quais são e quanto valem as joias que governo da Arábia Saudita supostamente deu a Michelle Bolsonaro?

Uma apreensão feita em outubro de 2021 de uma mercadoria encontrada na mochila do militar Marcos André dos Santos Soeiro, na época assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, levanta suspeitas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode ser acusado de crimes contra a administração pública.

O que havia na mala

Na mala, os fiscais da Receita Federal do Aeroporto Internacional de Guarulhos encontraram um colar, um anel, um relógio e um par de brincos de diamante, supostamente um presente do governo da Arábia Saudita à então primeira-dama Michelle Bolsonaro.

As peças pertencem a uma marca de luxo chamada Chopard e o conjunto todo vale pelo menos R$ 16,5 milhões.

A Chopard pertence à uma família alemã dona de um patrimônio de mais de R$ 8,2 bilhões, segundo a Forbes, e somente um par de brincos com diamantes, como os que foram dados à primeira-dama, custam R$ 525 mil. Os relógios chegam a R$ 300 mil.

Como as joias não foram declaradas à Receita Federal ficaram retidas. A lei brasileira determina que qualquer mercadoria com valor acima de US$ 1 mil pague imposto de importação equivalente a 50% do valor do produto. Quando o passageiro omite o produto, terá que pagar uma multa adicional de 25% do valor

Segundo a Receita, o governo Bolsonaro tentou liberar a mercadoria, mas não buscou regularizar a situação, pagando a multa (avaliada em R$ 12 milhões) ou apresentou ofício esclarecendo que as joias eram um presente oficial ao estado brasileiro e não pertenciam á primeira-dama, que automaticamente liberaria a carga sem nada cobrar. Mas neste caso, as peças seriam incorporadas ao patrimônio da União.

O ex-presidente Jair Bolsonaro negou qualquer ilegalidade: “Estou sendo acusado de um presente que eu não pedi, nem recebi. Não existe qualquer ilegalidade da minha parte. Nunca pratiquei ilegalidade”.