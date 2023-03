‘Psicopata do Tinder’ é preso no interior de São Paulo; confira crimes pelos quais ele é suspeito

'Psicopata do Tinder' é preso no interior de SP (Divulgação/ Freepik)

Chamado de “Psicopata do Tinder”, um homem de 42 anos foi preso no último sábado (4) em Avaré, no interior de São Paulo, acusado de aplicar golpes em mulheres através de aplicativos de relacionamento.

O suspeito era procurado pela Justiça e foi encontrado em uma casa de veraneio alugada, no bairro Costa Azul. Segundo a Polícia Civil, ele é conhecido por “causar danos e sofrimento a mulheres”.

Ele responde a um processo instaurado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher, da região norte de São Paulo, pelos crimes de estelionato, falsificação de documento público e ameaça.

Apreensão

Durante a abordagem foram apreendidos aparelhos celulares e um notebook. O material será encaminhado para a delegacia de polícia responsável pela apuração criminal.

O suspeito teve passou por audiência de custódia na manhã de domingo (5) e teve a prisão preventiva mantida.

