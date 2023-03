Prêmio da Quina chega a R$ 6,7 milhões nesta segunda-feira; confira sorteio

A Quina continua com a premiação principal acumulada e quem acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal pode levar para casa nesta segunda-feira um prêmio estimado em R$ 6,7 milhões.

Confira os números sorteados para a Quina:

30, 32, 65, 66, 73

Sorteio de Sábado

No último sábado, ninguém botou as mãos no prêmio da Quina. Quarenta e sete apostas acertaram a quadra e cada uma delas levou R$ 10.285,71.

Na faixa dos três acertos, 3.634 apostas ganharam prêmios de R$ 126,69.

Super Sete paga hoje R$ 2,3 milhões

O prêmio da Super Sete continua acumulado e deve pagar nesta segunda-feira para quem acertar os sete números sorteados pela Caixa um prêmio de R$ 2,3 milhões.

Veja os números sorteados para a Super Sete:

9, 9, 0, 9, 0, 8, 6