Onde acompanhar ao vivo e online o sorteio da Lotofácil desta segunda-feira (6); R$ 1,5 milhão

Queridinha entre os apostadores, na Lotofácil da Caixa você marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como detalhado pelo site da Caixa, você pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

Onde acompanhar ao vivo e online o sorteio da Lotofácil desta segunda-feira (6)

Estimativa de prêmio do próximo concurso 06/03/2023: R$ 1,5 milhão.

O sorteio acontece no Espaço de Loterias da Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Além disso, os apostadores puderam acompanhar o sorteio pelas redes sociais e canal da Caixa no Youtube, às 20 horas.

As apostas poderão ser feitas até as 19 horas de hoje, de acordo com o horário oficial de Brasília.

Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos.

Receba seu prêmio

Ainda de acordo com as informações, você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

“Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 1.903,98, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em Agência da CAIXA”, completou.

Com informações da Caixa