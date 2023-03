Lotofácil 2755 paga prêmio de R$ 1,5 milhão nesta segunda-feira

Apostadores que acertarem as quinze dezenas da Lotofácil podem levar para casa nesta segunda-feira um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Confira os números sorteados para a Lotofácil desta segunda-feira:

01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23

Prêmio saiu em Goiás

No sorteio do último sábado, um apostador da cidade de Santo Antonio do Discober (Goiás) levou sozinho a bolada da loteria para casa. Ele embolsou a quantia de R$ 1.595.282,58.

Na faixa dos 14 acertos, 315 apostas ganharam R$ 1.516,98. Já apostas que acertaram 13 pontos ganharam R$ 25. No total, foram 11.136 apostas.

Super Sete paga hoje R$ 2,3 milhões

O prêmio da Super Sete continua acumulado e deve pagar nesta segunda-feira para quem acertar os sete números sorteados pela Caixa um prêmio de R$ 2,3 milhões.

Veja os números sorteados para a Super Sete: