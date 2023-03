Influenciador Toguro nega que tenha provocado acidente que matou motociclista no RJ: “Fatalidade”

Influenciador Tiago Toguro se envolveu em acidente que terminou com um morto, no Rio de Janeiro

O influenciador digital Tiago Toguro, envolvido em um acidente que resultou na morte de um motociclista, na Linha Amarela, na Zona Norte do Rio de Janeiro, se pronunciou sobre o caso que classificou como “fatalidade”. Testemunhas disseram que ele passou por um acesso e, ao tentar recuperar a saída, deu marcha à ré e acabou atingindo um homem que seguia na moto. A Polícia Civil apura o caso.

O acidente aconteceu na madrugada de sábado (4). Toguro dirigia pela Linha Amarela, na altura de Bonsucesso. Pessoas que viram o acidente disseram que ele queria acessar a Avenida Brasil, mas já tinha passado do acesso. Foi quando ele teria andando em ré e acabou acertando o motociclista, identificado como Johny Vieira, que morreu no local.

No entanto, Toguro fez uma postagem em seu Instagram, na qual deu uma versão diferente sobre o acidente. Ele afirmou que permaneceu no local do acidente o tempo todo e que se apresentou espontaneamente à polícia.

“Em momento algum eu dei marcha ré, não posso falar mais detalhes do acidente, por orientação, mas posso afirmar que desde o momento do acidente, eu permaneci no local, aguardei o atendimento médico à vítima, me coloquei à disposição das autoridades para que fosse realizado o exame de alcoolemia e substâncias tóxicas, aguardei a realização da perícia técnica por parte da Polícia Civil e após, ainda no local dos fatos, fui liberado pela autoridade policial para retornar a São Paulo”, escreveu ele.

“Mesmo assim, preocupado com a situação e sem os dados da vítima e familiares, fui até o 21 Distrito Policial, responsável pela ocorrência, me apresentei espontaneamente e fiz um termo de declaração, documento este público, que consta que estou à disposição da família neste momento de luto, para auxiliar no que for possível”, ressaltou ele.

O influenciador destacou que conseguiu o contato dos familiares da vítima e que pretende dar a devida assistência. “Desde o momento do acidente até agora, não estou bem, por isso o silêncio e por este motivo preferi não me pronunciar e respeitar o luto da família e amigos, e de forma velada ajudá-los como for possível, sabendo que nenhum valor trará de volta a vítima e muito menos amenizará o sofrimento e dor daqueles que o amavam. Peço à todos aqueles que realmente gostam de mim, que entendam o meu silêncio e sentimento, mas principalmente respeitem o sofrimento da família e amigos da vitima e que sejam acolhidos neste momento de dor”, concluiu ele.

Investigação

O caso foi registrado e é investigado pela 21ª Delegacia de Polícia de Bonsucesso. Conforme o delegado Cláudio Vieira de Campos, o influenciador não apresentou o veículo que dirigia e que ele deverá ser apreendido para a perícia.

O investigador confirmou que Toguro se apresentou, prestou depoimento e foi liberado. No entanto, o carro dele precisa ser analisado. Além disso, o delegado disse que busca imagens de câmeras de segurança para confirmar o que aconteceu.

Quem é Tiago Toguro?

Dono do bordão “em pleno 2022, ano da Copa do Mundo...” Toguro já está na internet há alguns anos, mas se popularizou em 2022. Ele é responsável pela ‘Mansão Maromba’ e posta conteúdos sobre a vida fitness e musculação.

No Instagram o influenciador possui mais de 6,2 milhões de seguidores. Já no TikTok seu conteúdo é acompanhado por 4,3 milhões de pessoas e no Youtube quase 8 milhões, somando os canais ‘Mansão Maromba’ (3,2 milhões) e ‘Em busca do shape inexplicável’ (4,7 milhões).

