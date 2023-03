Dinheiro esquecido: veja como consultar e solicitar o saque

Trinta e sete milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas tem, juntos, cerca de R$ 6 bilhões em dinheiro esquecido em instituições financeiras de todo o país.

A partir desta terça-feira (dia 7), o Banco Central começa a permitir que essas pessoas e empresas solicitem o saque de seus respectivos montantes.

COMO CONSULTAR?

Para saber se você é uma dessas pessoas com valores que ficaram esquecidos em contas bancárias antigas, basta acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br/publico. O sistema vai pedir o número do CPF e a data de nascimento, para pessoas físicas, e CNPJ e data de abertura da empresa, para pessoas jurídicas.

E para sacar, como faço?

O resgate do dinheiro poderá ser solicitado a partir das 10h desta terça-feira. Ao acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br/publico, se houver dinheiro a ser resgatado o próprio sistema vai exibir a opção para acessar o Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central. O sistema vai transferi-lo para a pagina de login da conta gov.br.

Uma vez feita a solicitação, segundo o Banco Central, o prazo para devolução do dinheiro é de até 12 dias úteis e pode ser feita por PIX.

Se o cidadão não tiver uma conta gov.br pode criá-la gratuitamente acessando https://sso.acesso.gov.br ou pelo aplicativo gov.br. A conta possui três níveis de segurança (ouro, prata e bronze), e para fazer o saque de pessoa física é necessário que sua conta seja prata. Ao fazer o login, o sistema já informará o nível da conta. Para aumentar o nível, entre em “Privacidade/Selos de Confiabilidade” e siga as instruções.

Cuidado com golpes

O Banco Central informa que é necessário que as pessoas tomem cuidado com golpistas que enviam links por e-mail, SMS, Whatsapp ou Telegram em nome do BC. Não clique nos links, não são seguros. O único site para acesso ao dinheiro esquecido BC é o valoresareceber.bcb.gov.br. O acesso e resgate do dinheiro é gratuito, por isso não fazer qualquer tipo de pagamento para ter acesso.