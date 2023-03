Covid-19: Cidade de SP começa aplicar hoje a vacina bivalente em idosos acima de 60 anos

A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo começa nesta segunda-feira (6) a vacinar idosos acima de 60 anos com a vacina bivalente contra a covid-19. As doses serão aplicadas para aqueles que completaram o esquema básico ou que já receberam uma ou duas doses de reforço, respeitando o intervalo de quatro meses.

A vacinação com esse imunizante começou na Capital no último dia 27, mas para pessoas acima de 70 anos, além de maiores de 12 anos com imunossupressão, indígenas, residentes em Instituições de Longa Permanência e funcionários dessas unidades.

Segundo a secretaria, até quarta-feira (1º), foram aplicadas 129.961 doses do imunizante Pfizer bivalente, sendo 123.932 em idosos maiores de 70 anos e 6.029 doses nos demais grupos elegíveis.

A vacinação ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, nas AMAs/UBSs integradas, também das 7h às 19h. Clique aqui para buscar o local mais próximo.

Nesse caso, também é realizada a chamada “Xepa da Vacina”. Assim, as doses remanescentes nos postos ao fim das atividades diárias poderão ser repassadas para gestantes e puérperas. Para isso, é preciso procurar a unidade de saúde e fazer uma inscrição.