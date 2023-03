Adolescente de 14 anos é atacado por tubarão em Pernambuco; entenda seu estado de saúde

Um adolescente de 14 anos foi atacado no último domingo (5) por um tubarão na praia da Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco.

O incidente aconteceu por volta das 11h20, nas proximidades da Igrejinha de Piedade, onde os ataques são mais comuns e há proibição de entrar no mar.

Bombeiros foram acionados para atender a vítima, que apresentou um grande ferimento na coxa direita da vítima. Ela foi encaminhada ao Hospital da Restauração, no Recife, de helicóptero.

Grave, mas estável

De acordo com o Hospital da Restauração, o garoto foi operado com especialistas em traumatologia e cirurgia vascular e, na sequência, internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Seu estado de saúde é considerado grave, porém estável.

De acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, este já é o 15º caso registrado no local.

