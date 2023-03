Coxinha de padaria paulista é eleita a ‘melhor do mundo’

Coxinha da Padaria Brasileira, no ABC Paulista, é eleita a ‘melhor do mundo’ (Divulgação)

A coxinha da Padaria Brasileira, com sede em Santo André, no ABC Paulista, foi eleita pelo site internacional “Taste Atlas” como a “melhor do mundo”.

O salgado está no ranking entre as 100 melhores comidas de rua, na 33ª posição. A conquista é resultado da atualização dos novos rankings nas redes sociais da plataforma internacional, que é considerada uma enciclopédia e atlas mundial de pratos tradicionais, reunindo os melhores sabores autênticos do planeta. As listas são feitas com base nas avaliações do público.

Devido ao sucesso, a rede já realizou festivais cuja estrela foi justamente a coxinha. Há opções de recheios para todos os gostos: frango, frango com catupiry, catupiry, costelinha com barbecue e berinjela com tomate seco. Em algumas edições, o salgado ganhou até uma versão doce, como a de brigadeiro com morango, que também está no cardápio de todas as lojas.

“Nosso rigoroso controle de qualidade dos ingredientes de todos os quitutes vendidos nas unidades é aplicado por engenheiros de alimentos e nutricionistas que trabalham para levar o melhor do sabor para os paladares dos nossos consumidores”, afirma Antonio Henrique Afonso Junior, diretor geral da rede.

Saiba onde encontrar a “melhor coxinha do mundo”, segundo o “Taste Atlas”:

Padaria Brasileira

Loja Vila – Rua Regente Feijó, 325 Vila Assunção – Santo André. Tel: (11) 3262-2207. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Matriz – R. Santo André, 232, Vila. Assunção, Santo André, SP. Tel.: (11) 3757-2277. Todos os dias das 6h40 às 22h20 e delivery das 08h às 20h30

Loja Jardim – R. das Figueiras, 664, B. Jardim, Santo André, SP. Tel.: (11) 4437-3545. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 20h30

Loja Fórum – Av. José Caballero, 189, Vila Bastos, Santo André, SP. Tel.: (11) 4994-1027. Todos os dias das 6h40 às 22h10.

Loja Fláquer – R. Dr. Flaquer, 639, centro, São Bernardo, SP. Tel.: (11) 4337-1110. Todos os dias das 6h40 às 22h20 e delivery das 08h às 20h30.

Brasileira Express

Shopping ABC - Av. Pereira Barreto, 42 – Loja F15 – Vila Gilda – Santo André. Tel: 4436-4852

Super Banca - Av. Lino Jardim, 1168 – Jardim Bela Vista – Santo André. Tel: 4994-0443

Senador Flaquer - Av. Senador Flaquer, 115 – Centro – Santo André. Tel: 4427-7879

Hospital Brasil - Rua Votuporanga, 75 – Vila Dora – Santo André. Tel: 2127-6877