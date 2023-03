Carnaval de Rua movimentou R$ 2,9 bilhões na cidade de São Paulo, diz levantamento

Com um público de 15 milhões de foliões, o Carnaval de Rua de São Paulo movimentou R$ 2,9 bilhões na economia da cidade, segundo estimativa do Observatório de Turismo e Eventos, da São Paulo Turismo.

Desse total, R$ 1,2 bilhão foi movimentado por parte dos moradores da cidade e R$ 1,7 bilhão de visitantes - da Grande São Paulo, que não pernoitam no município - e turistas do interior, outros Estados e estrangeiros.

Gastos individuais

Segundo dados do Observatório de Turismo e Eventos, enquanto o morador da cidade gastou, em média, R$ 102,37, para brincar o Carnaval na Capital, os turistas vindos de outros Estados — principalmente Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais — gastaram 17 vezes mais: R$ 1.792,37. Pesquisadores acompanharam o público entre 11 e 26 de fevereiro. Os estrangeiros, em número bem menor, gastaram individualmente mais: R$ 2.336,67, 23 vezes mais que o morador da cidade.

Os gastos dos participantes do Carnaval de Rua são proporcionais à residência: moradores da cidade gastam menos, sendo seguidos pelos residentes da Grande São Paulo (média de R$ 119,66), do interior do Estado (R$ 327,75) e assim sucessivamente.

Origem

De acordo com o Observatório de Turismo e Eventos, 81,18% dos participantes eram moradores da Capital, seguidos por 9,11% da Grande São Paulo, 4% do interior do paulista, 4,22% de outros Estados e 0,5% de estrangeiros.