‘Festa paredão’ na Bahia acaba com dez pessoas feridas, sendo três crianças

Dez pessoas foram baleadas, entre elas três crianças, em uma ‘festa paredão’ que acontecia na noite desta sexta-feira (3) no bairro Tancredo Neves, em Salvador, Bahia. De acordo com a UOL, ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar informou que a festa acontecia na rua 24 de Março quando supostos traficantes apareceram atirando por volta da 22h.

De acordo com as vítimas, quatro homens estavam a bordo de duas motocicletas e se aproximaram do local atirando, aparentemente sem um alvo específicos. No total foram dez vítimas entre 7 e 50 anos, sendo três delas crianças.

Entre as crianças, que não tiveram os nomes divulgados, estão duas de 7 anos e uma de 9 anos. As outras sete vítima foram:

Erick Barbosa Cruz de 21 anos, baleado no abdômen;

Vitória Pitanga de 22 anos, sem detalhes;

Tailan Pereira Lopes de 26 anos, baleado no ombro;

Mércia Sena de 28 anos, sem detalhes;

Felipe Costa também de 28 anos, sem detalhes;

Sandra Ferreira Freitas, baleada no braço e no ombro;

Ademar Silva Costa de 50 anos, sem detalhes.

A PM também informou que foram apreendidos na festa “um colete antibalístico, 75 porções de maconha, uma porção de crack, uma maquineta de cartão, uma balança de precisão e pinos vazios para acondicionamento e comercialização de cocaína”. Nenhum suspeito foi preso na ação.

